更新版 1-EIA库存周报：上周美国原油库存连续第六周减少

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路透5月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第六周减少，石油输出国组织(OPEC)下周即将开会之际，其减产努力似乎取得成效。上周美国汽油和馏分油库存也下降。

EIA公布，截至5月12日当周，美国原油库存减少180万桶，预估为减少240万桶。

数据出炉后立即对油价构成提振，美国原油期货一度升至49.50美元高点，终场收高0.41美元，报49.07美元，为4月28日来最高收位。布兰特原油期货结算价升0.56美元，或1.1%，至每桶52.21美元。

OPEC和俄罗斯等非OPEC国家减产协议实施数月之后，交易商和投资者对供应过剩的担忧升温。

美国等非OPEC国家原油供应增多，抵消了上述减产协议的影响。最近一周美国原油产量减少9,000桶/日，至930.5万桶/日，为13周来首次减少。不过EIA仍预计，2017年美国平均产量为931万桶/日。

美国原油库存3月底触及5.355亿桶的纪录高位后，一直在下滑，目前为5.208亿桶，减少了3%。

上周美国原油日进口量增加57.7万桶，出口量增加40万桶/日。

美国汽油库存减少41.3万桶，一些分析师认为该数据令人失望，路透调查预估为减少73.1万桶。

EIA数据显示，日炼油量增加36.3万桶。炼厂产能利用率增加1.9个百分点至93.4%。美国墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率增加3.1个百分点至96.5%，创2015年8月来最高。

美国上周馏分油库存减少190万桶，市场预估为减少110万桶。