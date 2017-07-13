更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存降幅超预期，且创10个月最大降幅

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路透纽约7月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，且创10个月最大降幅，因进口下滑和炼厂加工量上升。同时汽油库存减少，尽管需求仍低迷。

EIA公布，7月7日止当周美国原油库存减少760万桶，创去年9月4日止当周来最大降幅。分析师预估为减少290万桶。

墨西哥湾沿岸地区原油库存降幅最大，减少610万桶，创5月来最大单周降幅。

EIA数据显示，美国原油交割地库欣库存下降190万桶，至5,760万桶，创2015年11月来最低水准。

市场密切关注美国原油库存，担忧美国页岩油产量可能抵消石油输出国组织(OPEC)减产努力。

美国原油期货在数据公布后短暂升至日高46.48美元，之后削减涨幅，终场收高0.45美元，或1%，报每桶45.49美元。布兰特原油期货升0.22美元，或0.5%，报每桶47.74美元。

外界起初乐观看待库存报告，但分析师指出，EIA公布的原油库存降幅低于美国石油协会(API)此前公布的降幅。

而且EIA数据显示，上周美国原油库存为4.954亿桶，仍处于往年同期平均范围的上半区间。

“美国汽油需求仍低迷，且汽油库存高于五年均值，这将限制原油和汽油价格涨势，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics驻伦敦资深能源分析师Abishek Kumar说。

根据EIA数据，上周美国汽油库存减少160万桶，但也在历史同期平均区间的上半段；分析师预估为增加110万桶。

过去四周美国汽油需求较上年同期减少0.3%。

日炼油量增加10.3万桶，至1,720万桶，接近5月底触及的纪录高位1,750万桶。炼厂产能利用率上升0.9个百分点至94.5%。

上周美国原油日进口量减少28.2万桶，日出口量从76.8万桶升至91.8万桶。

美国上周馏分油库存增加310万桶，市场预估为增加110万桶。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)