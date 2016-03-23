修正-EIA库存周报：美国上周原油库存猛增940万桶再创新高，但库欣库存减少

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月19日
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
(修正库存日期)
路透3月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存急增，因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。
截至3月18日该周，美国原油库存 增加940万桶，再创历史新高，是分析师预估的增加310万桶的三倍。
EIA称，库欣原油库存 减少125.8万桶，为七周来第一次下降。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少17.6万桶，炼厂开工率 下降0.6个百分点。
美国汽油库存 减少460万桶，路透调查的分析师预期为减少150万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加91.7万桶，分析师预期为减少110万桶。
上周美国原油日进口量 增加69.1万桶。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9