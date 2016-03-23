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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 22:54 BJT

修正-EIA库存周报：美国上周原油库存猛增940万桶再创新高，但库欣库存减少

(修正库存日期)

路透3月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存急增，因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。

截至3月18日该周，美国原油库存 增加940万桶，再创历史新高，是分析师预估的增加310万桶的三倍。

EIA称，库欣原油库存 减少125.8万桶，为七周来第一次下降。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少17.6万桶，炼厂开工率 下降0.6个百分点。

美国汽油库存 减少460万桶，路透调查的分析师预期为减少150万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加91.7万桶，分析师预期为减少110万桶。

上周美国原油日进口量 增加69.1万桶。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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