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货币新闻 | 2016年 3月 30日 星期三 22:53 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增幅低于预期，汽油和馏分油库存减少

路透3月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加，但增幅小于预期，汽油和馏分油库存也减少。

库存数据公布后，油价扩大涨幅。

EIA公布，截至3月25日该周，美国原油库存 增加230万桶，分析师预估增加330万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 减少27.2万桶，这是自库欣库存触及历史最高后第二周出现下降。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加41.4万桶，炼厂产能利用率 上升2.0个百分点。

美国一周汽油库存 减少250万桶，市场预估为减少220万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，预估为增加2.9万桶。

上周美国原油日进口量 减少63.6万桶。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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