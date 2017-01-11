版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 12日 星期四 00:21 BJT

标题新闻：上周美国炼厂原油加工量达到1,710万桶/日，为1982年开始收集数据以来最高-EIA

美国能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐