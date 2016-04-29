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货币新闻 | 2016年 4月 30日 星期六 03:25 BJT

EIA月报：美国2月原油产量连降第五个月，至912.9万桶

路透4月29日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周五发布的报告，美国2月原油产量连续第五个月减少，因德克萨斯州产量下降。

根据EIA数据，2月美国原油日产量减少5.1万桶，至912.9万桶。

2月的数据显示，北达科他州日产量增加7,000桶，结束了两个月连跌的状况。而德州的石油日产量减少4万桶，前月为增加。

墨西哥湾原油日产量继1月下降后继续下降3.4万桶。

尽管该数据有两个月的滞后，但被分析师和交易员密切关注，因认为是反应美国石油产量最准确的指标之一。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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