EIA月报：美国2月原油产量连降第五个月，至912.9万桶

2月的数据显示，北达科他州日产量增加7,000桶，结束了两个月连跌的状况。而德州的石油日产量减少4万桶，前月为增加。

尽管该数据有两个月的滞后，但被分析师和交易员密切关注，因认为是反应美国石油产量最准确的指标之一。(完)