EIA月报：美国2月原油产量连降第五个月，至912.9万桶

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透4月29日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周五发布的报告，美国2月原油产量连续第五个月减少，因德克萨斯州产量下降。
根据EIA数据，2月美国原油日产量减少5.1万桶，至912.9万桶。
2月的数据显示，北达科他州日产量增加7,000桶，结束了两个月连跌的状况。而德州的石油日产量减少4万桶，前月为增加。
墨西哥湾原油日产量继1月下降后继续下降3.4万桶。
尽管该数据有两个月的滞后，但被分析师和交易员密切关注，因认为是反应美国石油产量最准确的指标之一。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。