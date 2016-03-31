美国1月原油产量连降第四个月 但页岩油产量增加--EIA月报

路透纽约3月31日 - 美国1月原油产量连续第四个月减少，但德州页岩油产量增加，凸显美国生产商有能力在低油价环境下将产量保持在接近纪录高位的水平。

美国能源资料协会(EIA)周四报告称，1月美国原油日产量减少5.6万桶，至917.9亿桶。根据EIA数据，此为2014年10月以来最低水平。

墨西哥湾原油日产量较12月下降1.8万桶，北达科他州减少3.2万桶。而德州的石油日产量增加2.5万桶。

EIA称，12月原油日产量被下修，再减少2.7万桶，至923.5亿桶。

尽管该数据有两个月的滞后，但市场认为这是反应美国石油产量最准确的指标之一，比周数据更可靠。这是交易员和分析师判断，近两年来油价持续下滑对页岩油荣景造成的影响的主要评估依据之一。

事实证明，页岩油生产商应对低油价的能力强于市场最初的预期，因生产商上月开始在45美元的水平锁定油价对冲，这说明他们的保本价格更低。(完)