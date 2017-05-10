焦点：EIA称美国原油产量增加 料在2018年底前限制油价升势

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透纽约5月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，美国原油产量增加将在2018年底之前限制油价升势。主要产油国本月稍晚将召开会议讨论延长减产协议。
EIA称，美国2017年原油日产量将达931万桶，较2016年的887万桶增加44万桶，增幅将高于之前预期。
EIA预计2018年美国原油日产量将增至接近1,000万桶，大部分是因2017年产量预估增加。非石油输出国组织(OPEC)国家原油产量增加，尤其是美国、加拿大和巴西产量增加，已经抵消了OPEC去年达成的减产协议的影响。
OPEC和非OPEC产油国将于5月25日在维也纳开会，讨论延长减产180万桶/日的协议，以削减全球原油供应过剩状况并支撑油价。
OPEC去年11月达成的减产协议帮助拉抬了油价，但也让美国产油商绝境逢生，增加页岩油钻探，使得美国产量升至2015年年中来最高水平。
“美国石油产量增加，加上巴西和加拿大石油产量在攀升，预计将会抑制油价上行压力直至2018年年底。”EIA代理主管Howard Gruenspecht在声明中称。
EIA上月公布的月度能源展望报告中，预测原油产量将较上年同期增加35万桶/日。
EIA将2018年美国原油日产量增幅预估由68万桶下调至65万桶。2018年总产量预估从990万桶上修至996万桶。
美国、加拿大及巴西都不在同意减产的国家之列，但分析师警告称这些地区产量增加，可能不利于以减产来推升油价的努力。EIA称，5月的页岩油产量势将上升至519万桶/日。
“很明显，如果油价回升至55美元上方并保持，将会使越来越多的页岩油投产，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。
“此外，我们应会开始看到Dakota Access输油管线及其他基础设施改善，释放越来越多的美国原油。页岩油真正的反弹才刚刚开始，”他称。
对持续供应过剩的担忧加剧，上周推动油价跌至11月以来未见低位，11月时OPEC才将要就减产达成协议。
沙特周一称，将“尽一切力量”重新平衡被供应过剩已困扰两年以上的市场。
EIA预计，2017年美国石油需求料增长29万桶/日，高于之前预计的增加25万桶/日。2018年石油需求料增加30万桶/日，低于之前预计的增长34万桶/日。(完)
(编译 杜明霞/李婷仪/王丽鑫；审校 戴素萍/张若琪/白云)
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。