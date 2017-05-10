焦点：EIA称美国原油产量增加 料在2018年底前限制油价升势

路透纽约5月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，美国原油产量增加将在2018年底之前限制油价升势。主要产油国本月稍晚将召开会议讨论延长减产协议。

EIA称，美国2017年原油日产量将达931万桶，较2016年的887万桶增加44万桶，增幅将高于之前预期。

EIA预计2018年美国原油日产量将增至接近1,000万桶，大部分是因2017年产量预估增加。非石油输出国组织(OPEC)国家原油产量增加，尤其是美国、加拿大和巴西产量增加，已经抵消了OPEC去年达成的减产协议的影响。

OPEC和非OPEC产油国将于5月25日在维也纳开会，讨论延长减产180万桶/日的协议，以削减全球原油供应过剩状况并支撑油价。

OPEC去年11月达成的减产协议帮助拉抬了油价，但也让美国产油商绝境逢生，增加页岩油钻探，使得美国产量升至2015年年中来最高水平。

“美国石油产量增加，加上巴西和加拿大石油产量在攀升，预计将会抑制油价上行压力直至2018年年底。”EIA代理主管Howard Gruenspecht在声明中称。

EIA上月公布的月度能源展望报告中，预测原油产量将较上年同期增加35万桶/日。

EIA将2018年美国原油日产量增幅预估由68万桶下调至65万桶。2018年总产量预估从990万桶上修至996万桶。

美国、加拿大及巴西都不在同意减产的国家之列，但分析师警告称这些地区产量增加，可能不利于以减产来推升油价的努力。EIA称，5月的页岩油产量势将上升至519万桶/日。

“很明显，如果油价回升至55美元上方并保持，将会使越来越多的页岩油投产，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。

“此外，我们应会开始看到Dakota Access输油管线及其他基础设施改善，释放越来越多的美国原油。页岩油真正的反弹才刚刚开始，”他称。

对持续供应过剩的担忧加剧，上周推动油价跌至11月以来未见低位，11月时OPEC才将要就减产达成协议。

沙特周一称，将“尽一切力量”重新平衡被供应过剩已困扰两年以上的市场。

EIA预计，2017年美国石油需求料增长29万桶/日，高于之前预计的增加25万桶/日。2018年石油需求料增加30万桶/日，低于之前预计的增长34万桶/日。(完)