EIA月报：EIA上调今明两年美国原油日产量降幅预估及需求增幅预估

全球金市：特朗普指美元过度强劲的言论提振黄金升至八周高位
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约4月12日 - 美国政府周二称，预计2017年美国原油日产量将减少56万桶。
美国能源资料协会(EIA)在其近期能源展望中称，明年的日产量将跌至804万桶。该协会上月预计2017年原油日产量减少48万桶至819万桶。
EIA预计2016年原油日产量减少83万桶，之前预计减少76万桶。
同时，EIA预计2017年美国石油日需求将增加19万桶，之前预估为增加16万桶。2016年的石油日需求从之前预估的增长8万桶提高至12万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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