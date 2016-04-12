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货币新闻 | 2016年 4月 13日 星期三 00:29 BJT

EIA月报：EIA上调今明两年美国原油日产量降幅预估及需求增幅预估

路透纽约4月12日 - 美国政府周二称，预计2017年美国原油日产量将减少56万桶。

美国能源资料协会(EIA)在其近期能源展望中称，明年的日产量将跌至804万桶。该协会上月预计2017年原油日产量减少48万桶至819万桶。

EIA预计2016年原油日产量减少83万桶，之前预计减少76万桶。

同时，EIA预计2017年美国石油日需求将增加19万桶，之前预估为增加16万桶。2016年的石油日需求从之前预估的增长8万桶提高至12万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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