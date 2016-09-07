EIA月报：EIA预计今明两年美国原油产量降幅低于之前预估

路透纽约9月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预计今明两年美国原油产量降幅将低于之前的预估。

EIA在其近期能源展望报告中称，2016年美国原油日产量预计将减少65万桶，至877万桶，之前EIA预计，今年美国原油日产量将下滑70万桶，至873万桶。

EIA预计2017年美国原油日产量减少26万桶，至851万桶。之前预估为明年美国原油日产量将减少42万桶，至831万桶。