EIA月报：EIA预计今明两年美国原油产量降幅低于之前预估

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预计今明两年美国原油产量降幅将低于之前的预估。
EIA在其近期能源展望报告中称，2016年美国原油日产量预计将减少65万桶，至877万桶，之前EIA预计，今年美国原油日产量将下滑70万桶，至873万桶。
EIA预计2017年美国原油日产量减少26万桶，至851万桶。之前预估为明年美国原油日产量将减少42万桶，至831万桶。
EIA还上调了今明两年美国石油日需求增长预估，预计2016年日需求再增加20万桶，至1,960万桶，2017年日需求增长预估上调14万桶，至1,974万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。