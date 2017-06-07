更新版 1-EIA月报：明年美国原油产量料超1,000万桶/日，或刷新历史纪录

(增加有关OPEC协议的背景和价格走势)

路透纽约6月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二上调其对2018年美国原油产量的预估，称目前预测明年原油产量将超过每日1,000万桶，有望达到历史最高水平。

EIA在最新的月度短期能源展望报告中预估，2018年美国原油产量将增长68万桶/日至1,001万桶/日。在上月报告中，EIA对2018年原油产量的预估为增长65万桶/日至996万桶/日。

上述新的预估会令年产量超越1970年创下的960万桶/日的前纪录。当年，月产量曾在11月高达每日1,004万桶。

美国原油产量不断增长，使得石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩变得难上加难。OPEC及俄罗斯等非OPEC成员国5月决定，把每日减产180万桶的协议延长九个月至2018年3月。受供应过剩影响，油价较2014年水平下滑一半左右。

EIA还上调其对2017年美国原油产量的预估，称美国2017年原油产量将较2016年的887万桶/日增长46万桶/日，达到933万桶/日。其上月的预估则为增长44万桶/日至931万桶/日。

许多分析师指出，美国页岩油生产可能会抵消OPEC减少的产量，实际上破坏减产行动的效果。美国页岩油产量占美国原油总产量的一半以上。

“美国致密油盆地里的钻油活动增加，尤其是德州，这是产量增加的主要推动因素，美国石油活跃钻机数在过去12个月增加了一倍多，”EIA代理主管Howard Gruenspecht在声明中称。

这些担忧打压油价。自OPEC在5月底达成协议延长减产行动期限以来，指标布兰特原油期货已累计下挫逾5美元。

其他人士表示，考虑到技术和地质限制，美国页岩油生产不会继续保持在如此高位。