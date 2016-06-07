EIA月报：EIA维持今明两年美国原油产量降幅预估，但上调今年美国需求预估

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透纽约6月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二称，预计今明两年美国原油产量降幅同上月预估的一致。
EIA在其近期能源展望中称，今年美国原油日产量将减少83万桶，至860万桶，明年日产量减少41万桶至819万桶。
EIA还上调了今年美国原油需求增长预估，指需求将由之前预估的日增加14万桶升至22万桶。但EIA下调了明年美国原油需求增长预估，由12万桶/日降至6万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。