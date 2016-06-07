版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 00:39 BJT

EIA月报：EIA维持今明两年美国原油产量降幅预估，但上调今年美国需求预估

路透纽约6月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二称，预计今明两年美国原油产量降幅同上月预估的一致。

EIA在其近期能源展望中称，今年美国原油日产量将减少83万桶，至860万桶，明年日产量减少41万桶至819万桶。

EIA还上调了今年美国原油需求增长预估，指需求将由之前预估的日增加14万桶升至22万桶。但EIA下调了明年美国原油需求增长预估，由12万桶/日降至6万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐