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货币新闻 | 2016年 8月 10日 星期三 00:31 BJT

EIA月报：预计今年美国原油产量降幅小于之前预估

路透纽约8月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，预计今年美国原油产量降幅小于之前预估，但上调明年产量降幅预估。

EIA预计，今年美国原油日产量将下滑70万桶，至873万桶，之前EIA预计今年日产量降幅为82万桶，至861万桶。

但预计明年美国原油日产量将减少42万桶，至831万桶，之前预估减少41万桶，至820万桶。

EIA还将今年美国原油日需求增长预估维持在16万桶，但下调美国明年原油日需求增长预估至10万桶，原先为12万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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