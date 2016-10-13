EIA月报：预计明年美国石油产量降幅少与之前预期

EIA周四发布的短期月度能源展望报告称，2017年美国原油日产量将减少14万桶，至859万桶。之前预计为按年减少26万桶。

EIA分析师Tim Hess表示，报告暗示全球供需将在2017年第三季开始恢复平衡。

EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的20万桶下调至7万桶。预计2017年美国石油日需求增长23万桶，之前的预估为增长14万桶。(完)