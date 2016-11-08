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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 01:43 BJT

EIA月报：预计今明两年美国石油产量降幅少与之前预期

路透11月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。

EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少58万桶，至884万桶。上月预计为按年减少69万桶。

EIA预计，2017年美国原油日产量将减少11万桶，至873万桶。上月预计为按年减少14万桶。

EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的7万桶上调至11万桶。预计2017年美国石油日需求增长26万桶，之前的预估为增长23万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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