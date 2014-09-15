版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 15:51 BJT

全球能源：美国连续第三个月向欧洲和韩国出口凝析油--消息

目前已经出口的三笔船货中，有两笔分别抵达韩国和欧洲。

根据消息人士透露和路透的AIS船运数据，韩国炼油商GS Caltex上周稍晚收到7月末出口的首笔船货。该公司是GS Holdings 和雪佛龙(Chevron) 的合资公司.

航运数据显示，由三井出售给艾克森美孚(Exxon Mobil) 的第二笔船货由Georgis Nikolos油轮运输，其中一部分上周已经在鹿特丹卸货。该油轮周末抵达艾克森美孚在挪威Slagen的炼厂。

船运数据显示，日本炼油企业Cosmo Oil 10月3日将在四日市炼厂接收第三笔货。每一笔出口都在30-40万桶之间。(完)

(编译 王丽鑫/李春喜 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐