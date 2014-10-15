国际油市：沙特坐视油价下跌，或推动美国解除数十年出口禁令

Sheffield说，如果解除禁令，将使美国原油价格缩窄与布兰特原油的价差，目前为每桶约3美元，但夏季时曾接近10美元。

许多专业人士表示，他们认为奥巴马总统或国会几乎没有理由推进出口解禁，因为这可能被视为对大石油公司的利益做出让步，而让美国开车族做出牺牲。

不过，如果油价降低放缓了美国的石油开采热潮，华盛顿的政界人士可能就有更多理由采取行动。石油开采荣景一直是美国经济复苏的一个支柱。

“总统将会站出来表示‘我们必须这样做，因为我们不能让生产关停’”加州大学戴维斯分校能源与可持续发展项目的负责人Amy Myers Jaffe表示。

**选举政治产生影响**

部分分析师预计，选举过后会有进一步行动。今年11月国会将进行中期选举，可能使参议院落入支持石油出口的共和党人的控制之下，2016年的总统选举可能产生一届支持石油产业的政府。

Pioneer公司的Sheffield表示，他希望商务部在11月选举之后会批准出口更多的石油。Pioneer公司是美国获准出口经初步加工的凝析油的两家公司之一。

即便如此，反对者仍不肯罢休。

“仅仅因为油价降低，并不能改变如果取消出口禁令，将使国内油价上涨、减少美国炼厂就业以及使我们无法做到能源独立的这个事实。 ”来自新泽西州的民主党参议员Robert Menendez表示。

“我知道石油巨头想要赚更多的钱，但我上次了解的信息是，它们的业务已经做的很好。”(完)