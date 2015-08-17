国际油市：美国政府批准与墨西哥互换石油，原油出口禁令再现松动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国的石油出口禁令中也有一些例外，比如允许阿拉斯加出口石油。汽油和柴油等成品油也是允许出口的。此外，商务部还允许与加拿大进行原油互换。而墨西哥除了在1990年代末与美国战略储备进行过有限的互换外，一直无法获得美国石油。
Pemex和美国石油生产商希望政府给予墨西哥与加拿大同等的地位。
不过该官员称，与墨西哥为期一年的互换许可有可能延长或取消，且互换所涉及的石油必须在目的地进行提炼，即在墨西哥或是在美国。
“今天宣布的决定批准与墨西哥进行石油互换的请求，驳回对所有其它地点的申请，这反映了对商务部监管规定的直观理解，不应被解读为政策转向放宽出口自由程度，”哥伦比亚大学全球石油政策中心(Center on Global Energy Policy)主管Jason Bordoff称。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 龚芳/郑茵)
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