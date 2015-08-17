国际油市：美国政府批准与墨西哥互换石油，原油出口禁令再现松动

美国的石油出口禁令中也有一些例外，比如允许阿拉斯加出口石油。汽油和柴油等成品油也是允许出口的。此外，商务部还允许与加拿大进行原油互换。而墨西哥除了在1990年代末与美国战略储备进行过有限的互换外，一直无法获得美国石油。

Pemex和美国石油生产商希望政府给予墨西哥与加拿大同等的地位。

不过该官员称，与墨西哥为期一年的互换许可有可能延长或取消，且互换所涉及的石油必须在目的地进行提炼，即在墨西哥或是在美国。

“今天宣布的决定批准与墨西哥进行石油互换的请求，驳回对所有其它地点的申请，这反映了对商务部监管规定的直观理解，不应被解读为政策转向放宽出口自由程度，”哥伦比亚大学全球石油政策中心(Center on Global Energy Policy)主管Jason Bordoff称。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 龚芳/郑茵)