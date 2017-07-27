分析：美国成品油出口已达纪录高位 为何料将进一步增长

路透纽约/休斯顿7月27日 - 美国炼油厂的产量比以往任何时候都高，寻求满足不断增长的需求，但主要是来自海外的需求。

去年，美国成为全球最大的成品油净出口国，这是页岩油革命2010年开始以来美国原油产量大增的自然结果。美国在全球油市的传统角色发生根本性转变，此前美国是全球主要成品油进口国和消费国。

美国2017年成品油净出口有望再创纪录高点，使得国外成品油市场对于美国炼油商的未来增长前景和利润率越来越重要。

页岩油生产商向炼厂提供丰富而廉价的国内原油供应，给予他们生产具有国际竞争力的成品油所需的原料。

美国2016年向国外市场净出口250万桶/日的成品油，创下最高纪录。而据美国政府数据，10年前美国的净进口还高达230万桶/日。

出口旺盛提振了马拉松原油(Marathon Petroleum) (MPC.N)和瓦莱罗(Valero)(VLO.N)等美国大型炼油商的利润率，并弥补了今年美国能源需求增长不强的情况。

现在，美国特朗普政府正在寻求放松油气生产的管制，以进一步利用美国出口增加来获取国际政治利益--特朗普将该政策称为“能源主导”。

美国原油产量急剧上升，已经削弱石油输出国组织(OPEC)减产以缓解全球供应过剩的努力。

美国仍然是原油进口大国--常常与中国交替坐上头号原油进口国交椅--但是，美国炼油商将很多进口原油加工成航煤、柴油和汽油后再出口。

美国在满足墨西哥和巴西等国的汽车燃油需求方面所起的作用越来越大，由于炼厂停工和生产成本高昂，这些国家对美国燃油的需求可能提高。

交易商称，美国油品还出口到更远的亚洲，6月对欧洲的柴油出口亦升至近两年高位。

美国对外国石油依赖性下降互动图：tmsnrt.rs/2sSqsRP

传统角度来看，石油交易商、炼油商和投资者认为美国燃料需求是预测国际原油供应和价格趋势的主要衡量指标之一。如今，他们越来越多地从观察外国对美国燃料的需求变化来进行预测。

“全球来说，对我们所有产品的需求都有增加，所以我们的重点将转向海外，”德州瓦莱罗能源(Valero Energy)的执行长Joe Gorder说。

相比之下，他预测美国汽油需求在未来十年间将“微幅下降”。

美国汽油需求在2016年触及纪录高位，因价格较低刺激消费，但今年需求表现平平。汽车的燃油效率上升预计将限制未来的国内需求增长。

**拉美买家**

美国油品填补了墨西哥和委内瑞拉等国家的缺口，那里的炼厂生产不足。美国出口的油品还通过低于当地价格的方式打入巴西市场。

第一季度拉美对美国的燃料进口将近250万桶/日，2016年为232万桶/日。根据美国能源资料协会(EIA)的数据，这样的增幅是由墨西哥、巴西、秘鲁、委内瑞拉和中美洲国家的进口所拉动。

墨西哥已经是美国汽油和柴油最大的出口市场，正设法在7月和8月进口较往常更多的油品，以填补上月国内最大炼厂失火而留下的供应空缺。

在倍受经济衰退困扰的委内瑞拉，该国最大的炼厂本月将开工率调降至不到产能(95.5万桶/日)的一半，这就需要委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)进口更多燃料以满足国内需求。

其中，墨西哥和委内瑞拉近期已表示，今年下半年要额外购买将近1,900万桶，主要从美国进口--这一数字暗示美国今年的出口将超越去年的创纪录水平。

根据S&P Global Platts旗下分析预测机构PIRA Energy，今年美国运输用燃料净出口可能增加8.8%。

在巴西，燃料经销商已开始增加购买美国进口燃料，因为价钱要比巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)的产品更便宜。

**美洲以外**

美国炼油厂对欧洲和亚洲的出口亦提高。

根据贸易商，美国6月向欧洲出口的柴油增至近50万桶/日，远高于2015年7月以来很少超过37万桶/日的水准。

根据追踪全球石油流量的研究机构ClipperData，包括柴油在内，美国6月向全球出口的馏分油创新高。

2016年出口至印度、日本和韩国等几个亚洲国家的油品创最高纪录；中国2月自美国进口了创纪录的30.3万桶/日成品油。

Platts Analytics Oil & Gas Consulting资深项目顾问Nicole Leonard称，美国炼油厂可能对满足亚洲日益增长的需求，发挥重要作用。

分析师和交易商预期美国成品油出口将继续增长，即便来自中东、欧洲和印度大型出口商的竞争加剧。

Morningstar Commodities Research的石油及油品研究主管Sandy Fielden表示，邻近国家炼油厂面对的挑战支撑了对美国油品的需求

“这些拉美国家的炼油问题似乎不可能一夜间就能突然消除。”他说。(完)