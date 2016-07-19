国际油市：美国页岩油产量8月约减少9.9万桶/日，连续第十个月下降

路透卡尔加里/纽约7月18日 - 根据周一发布的一份美国政府预测，美国页岩油产量预计将在8月下降约9.9万桶/日，这凸显全球原油价格疲软带来的打击。

根据美国能源资料协会(EIA)的钻机生产率报告，预计总产量将降至455万桶/日。

自从美国原油价格从2014年每桶逾100美元开始下滑以来，美国页岩公司已经缩减了生产。油价周一约为每桶45美元。

北达科他州巴肯(Bakken)页岩油产量预计将下降3.2万桶/日，连续第三个月下降。而德克萨斯的Eagle Ford页岩产量预计下降4.8万桶/日，是3月以来的最小月度跌幅。(完)