国际油市: 全球备用石油产能小幅增加,但库存减少--EIA伊朗报告

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透华盛顿12月20日 - 美国政府周四在报告中表示,过去两个月全球在伊朗以外的备用石油产能小幅增加,但冬季取暖耗用的季节性跳增,导致全球库存下滑.
能源资料协会(EIA)表示,在11月和12月,备用石油日产能平均为210万桶.
该报告指出,以历史标准来看算是偏紧,但高于之前两个月的200万桶.
美国国会在2011年通过对伊朗的制裁,要求全球进口商减少采购伊朗原油.欧盟也禁止自伊朗进口原油.该制裁旨在向伊朗的核计划施压.
EIA表示,冬季燃油消耗跳增,导致全球原油库存每日减少140万桶.其中多数是美国库存减少,11月时每日减少约50万桶,12月每日又进一步减少60万桶.
该报告称,过去60天全球燃油生产小幅下滑.但产量仍高于上年同期,主要是因为美国能源热络.
该报告表示,美国11-12月的产量较上年同期成长约5%,至每日1,140万桶.
报告指出,受到制裁影响,伊朗原油生产估计较上年同期每日减少100万桶至260万桶.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。