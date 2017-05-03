《KEMP专栏》美国原油产量增加 OPEC减产效果打折

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/戴素萍/杜明霞

路透伦敦5月2日 - 美国原油产量正在增加，这让石油输出国组织(OPEC)使油市再平衡的努力变得更为复杂。

据美国能源资料协会(EIA)，截止2月的五个月，美国原油产量增加逾45万桶/日。(tmsnrt.rs/2oWkQpl)

美国原油总体产量已从9月创下的近期低位856.7万桶/日，升至2月的903.1万桶/日。(见EIA 4月28日公布的“石油供应月报”)

据EIA公布的周度估测，3月和4月产量持续增加，目前超过920万桶/日。(见EIA 4月26日公布的“石油状况周报”)

外界认为周度估测没有月度数据可靠，但这两个数据往往高度一致，因此没有理由怀疑产量是否在持续增长。(tmsnrt.rs/2p6NAHX)

美国原油产量同比正在以逾100万桶/日的速度增加，可以媲美2012-2014年荣景期间的水平。(tmsnrt.rs/2pGqI5s)

美国产量快速复苏是油市恢复平衡比OPEC预期来得慢的原因之一。

迄今大多数的增加是来自墨西哥湾和阿拉斯加州的非页岩油生产商。但陆上活跃钻机数(rig count)的大量增加，应该能确保2017年余下时间页岩油产量大幅升高。

截至2月的五个月，墨西哥湾的产量增加了22.8万桶/日；来自下48州的陆上产量增加了17.5万桶/日，阿拉斯加州的产量则提高了6.1万桶/日。

美国产量至少未来几个月都将持续增加，因之前陆上活跃钻机数增加的滞后效应逐渐发酵。

从2016年5月的周期低点以来，美国的活跃钻机数已增加了380个或约120%。

美国油气领域活跃钻机数量图表：tmsnrt.rs/2p3YWeR

根据油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)，探勘和生产公司仍在以每周平均新增近10个钻机数的速度增加。

美国石油行业活跃钻机数量每周变化： tmsnrt.rs/2p3Y6yR

钻井对产量的影响通常会滞后六个月，因此产量数据尚未反映出这些新增钻井的全面影响。

原油产量增加的速度，已经远快于所有主要统计机构年初时的预期。

到年底时，产量料从滑坡中完全恢复，并超过2015年4月触及的前次峰值。

鉴于今年头四个月原油产量增加的速度，产量预估还可能被上修。

产量增加有一部分是因为离岸产量，但路上页岩油产量料在2018年底之前就会超过前次峰值。(完)