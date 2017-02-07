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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 01:42 BJT

EIA月报：2017年美国原油产量增幅料小于之前预期

路透纽约2月7日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月报，预计今年美国石油日产量增加10万桶，至898万桶，较之前的预估低0.3%。

“现在预计今年全球石油供应和需求大体平衡，因过去几年全球石油库存缓慢增长的势头结束了，”EIA代理主管Howard Gruenspecht称。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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