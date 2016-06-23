国际油市：期权市场仓位显示，额外供应及高库存将导致油价下跌

英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
截止周三中午，WTI原油2017年1/6月合约价差CLF7-M7交投于负0.80美元左右，月均值约为负0.13美元。因此，这样的期权等于是在押注价差将扩大至负0.50美元甚至更多--即六个月正价差为负3.00美元。
市场认为布兰特原油期货 升至每桶50美元的涨势可能为时短暂，因为美国页岩油企开始恢复正常生产，从而给全球供需再平衡带来威胁。
“这类交易反映出市场愈发看空原油未来走势。人们仍怀疑此轮涨势能否持续下去，因预计产量将增加，库存仍过高而且其它地区产量中断的情况可能缓解，”Mobius Risk Group驻休斯顿研究和分析业务副总裁John Saucer称。
跨月价差期权(CSO)是一种基于期货市场两个不同交割月份合约价格的金融合约。这种合约风险较大，因为其流动性不如基本的普通期权。交易商和分析师表示，如果市场走势与预期相左，那么意外的价格波动会让交易对手赢得数以百万计的美元。
这种看空气氛出现在久违的美国石油活跃钻机数见底之后。美国钻探商上周连续第三周增加钻机，为8月以来首见。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 张明钧/刘秀红)
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完