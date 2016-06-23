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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 11:22 BJT

国际油市：期权市场仓位显示，额外供应及高库存将导致油价下跌

截止周三中午，WTI原油2017年1/6月合约价差CLF7-M7交投于负0.80美元左右，月均值约为负0.13美元。因此，这样的期权等于是在押注价差将扩大至负0.50美元甚至更多--即六个月正价差为负3.00美元。

市场认为布兰特原油期货 升至每桶50美元的涨势可能为时短暂，因为美国页岩油企开始恢复正常生产，从而给全球供需再平衡带来威胁。

“这类交易反映出市场愈发看空原油未来走势。人们仍怀疑此轮涨势能否持续下去，因预计产量将增加，库存仍过高而且其它地区产量中断的情况可能缓解，”Mobius Risk Group驻休斯顿研究和分析业务副总裁John Saucer称。

跨月价差期权(CSO)是一种基于期货市场两个不同交割月份合约价格的金融合约。这种合约风险较大，因为其流动性不如基本的普通期权。交易商和分析师表示，如果市场走势与预期相左，那么意外的价格波动会让交易对手赢得数以百万计的美元。

这种看空气氛出现在久违的美国石油活跃钻机数见底之后。美国钻探商上周连续第三周增加钻机，为8月以来首见。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 张明钧/刘秀红)

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