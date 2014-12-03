《独家新闻》美国11月新油气井许可大幅下降37%，页岩荣景陷入停顿

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透休斯顿12月2日 - 油价大跌导致美国11月新油井开采许可数量锐减近40%，显示2007年左右开始的美国页岩油气荣景突然陷入停顿。
行业数据公司Drilling Info独家提供给路透的数据显示，美国11月批准了4,520份新油井许可，较10月的7,227份减少37%。
这是美国三大陆上油气田的新油井许可今年来首次出现大幅下滑；新许可意味着钻井将在60-90天后开始运作。
11月数据显示，美国三大陆上油气田--Permian Basin、Eagle Ford和Bakken的新油井许可分别下降38%、28%和29%。
美国原油期货价格11月28日报每桶66.17美元，较10月31日的80.54美元下降17%。油价自6月来重挫约40%。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。