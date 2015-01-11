《独家新闻》美国12月新颁发油气井开采许可小幅增长，11月大幅减少

路透休斯顿1月9日 - 美国12月新颁发的油气井开采许可出现小幅增长，科罗拉多州和怀俄明州更是激增72%。11月时，由于原油价格大幅下跌，油气开采许可发放大幅减少。

数据显示，美国上月批准了4,551份新油气井开采许可，较11月时的4,523份增长不到1%。该数据由数据公司Drilling Info独家向路透提供。

11月发放的新井开采许可证较10月骤降近40%，预示着让美国与沙特并肩成为全球最大石油生产国的页岩油气荣景可能放缓。

Drilling Info的首席执行官(CEO)Allen Gilmer表示，12月新颁发许可证的数量与2013年12月，14年1月和2月相同。

新许可证数量暗示了未来数月的钻井活动状况。

麦格理全球石油和天然气策略师Vikas Dwivedi表示，在预示生产放缓的可靠程度上，连续三个月新开采许可数目的持续下降，比唯独一个月许可数目的骤降要高。

Gilmer说，数据表明生产商从一些边远地区，有些是为了不让土地租约到期而进行开采的项目退出，将重心集中在高产油井。(完)