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货币新闻 | 2017年 4月 1日 星期六 02:20 BJT

EIA月报：美国1月原油日产量增加6万桶，日需求量增加17.9万桶

路透纽约3月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周五发布的月度报告显示，美国1月原油日需求增加17.9万桶，至1,923.4万桶。

1月美国石油日产量增加6万桶，至883.5万桶。12月原油日产量被下修8,000桶，至877.5万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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