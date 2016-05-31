版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 1日 星期三 00:38 BJT

标题新闻：美国3月原油日产量连续第六个月下降，从2月的913.3万桶降至912.7万桶-EIA

EIA为美国能源资料协会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐