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货币新闻 | 2016年 12月 31日 星期六 01:27 BJT

标题新闻：美国10月原油日产量增加23.2万桶至881万桶，9月日产量下修5,000桶至858万桶－EIA

EIA为美国能源资料协会

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