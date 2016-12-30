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货币新闻 | 2016年 12月 31日 星期六 02:22 BJT

标题新闻：美国10月原油日需求量增加0.6%或12.2万桶至1,962.2万桶，9月日需求量增加2.3%－EIA

EIA为美国能源资料协会

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