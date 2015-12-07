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货币新闻 | 2015年 12月 8日 星期二 03:40 BJT

标题新闻：预计1月美页岩油日产量将连降第九个月，减少11.6万桶至486万桶-能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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