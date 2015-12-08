美国能源：明年1月页岩油日产量料较今年3月峰值下滑逾60万桶--EIA

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约12月7日 - 根据美国政府周一公布的预期，在全球供应过剩打压油价跌至近七年低位的情况下，美国明年1月页岩油日产量料将较今年3月的峰值下滑逾60万桶。
美国能源资料协会(EIA)的钻探生产率报告显示，1月日均总产量预计将较12月下滑略高于11.5万桶，至486万桶。
数据显示，北达科他州Bakken的日产量料将下降2.7万桶，Eagle Ford日产量料将减少7.7万桶。西德克萨斯州Permian盆地日产量则料将增加1.4万桶。
与此同时，美国1月天然气产量预计将连续第六个月下滑。
根据EIA数据，2016年1月天然气总体日产量将减少近4亿立方英尺，至440亿立方英尺，创2013年3月以来最大单月降幅，且日产量为2015年1月以来最低。
美国最大的页岩气产区--位于宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州的马塞勒斯地区(Marcellus)的产量降幅预计最大，日产量料减少2亿立方英尺，至155亿立方英尺。
这将是马塞勒斯地区至少自2008年页岩荣景开始前后以来第二次同比下滑，首次同比下滑料发生在今年12月。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)