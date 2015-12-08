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货币新闻 | 2015年 12月 8日 星期二 09:54 BJT

美国能源：明年1月页岩油日产量料较今年3月峰值下滑逾60万桶--EIA

路透纽约12月7日 - 根据美国政府周一公布的预期，在全球供应过剩打压油价跌至近七年低位的情况下，美国明年1月页岩油日产量料将较今年3月的峰值下滑逾60万桶。

美国能源资料协会(EIA)的钻探生产率报告显示，1月日均总产量预计将较12月下滑略高于11.5万桶，至486万桶。

数据显示，北达科他州Bakken的日产量料将下降2.7万桶，Eagle Ford日产量料将减少7.7万桶。西德克萨斯州Permian盆地日产量则料将增加1.4万桶。

与此同时，美国1月天然气产量预计将连续第六个月下滑。

根据EIA数据，2016年1月天然气总体日产量将减少近4亿立方英尺，至440亿立方英尺，创2013年3月以来最大单月降幅，且日产量为2015年1月以来最低。

美国最大的页岩气产区--位于宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州的马塞勒斯地区(Marcellus)的产量降幅预计最大，日产量料减少2亿立方英尺，至155亿立方英尺。

这将是马塞勒斯地区至少自2008年页岩荣景开始前后以来第二次同比下滑，首次同比下滑料发生在今年12月。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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