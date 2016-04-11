版本:
中国
货币新闻 | 2016年 4月 12日 星期二 02:39 BJT

标题新闻：预计5月美国页岩油日产量将下降11.4万桶至484万桶，为连续第七个月下降-EIA

美国能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐