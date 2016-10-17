国际油市：美国11月页岩油产量料连续第12个月下降--EIA

路透10月17日 - 美国政府周一公布的预估显示，美国11月页岩油产量料连续第12个月下降。

美国能源资料协会(EIA)钻井活动报告显示，美国11月页岩油日产量将减少3万桶，至443万桶，创2014年3月来最低。

德克萨斯州Eagle Ford页岩油田日产量料减少3.5万桶，至94.7万桶，产量降幅最大。北达科他州巴肯(Bakken)页岩油田日产量料减少约2.1万桶，至94.6万桶。

虽然目前油价 还不到2014年中的一半，但已经从今年稍早触及的13年低点反弹，而且最近达到每桶50美元。这已经使钻井商得以开始在Permian油田增加生产。Permian盆地是以产量计美国最大的页岩油盆地。

根据2007年来的EIA数据显示，西德克萨斯州和新墨西哥州东部的Permian盆地日产量料增加3万桶，至逾200万桶的纪录高位，为连续第三个月增加。(完)