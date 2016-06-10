全球能源：美国希望重整SPR，增强影响全球油市的能力

“我们经过分析确定，我们的配送能力不足，”SPR高官Bob Corbin向记者称，并表示如果这个问题得不到解决，“就会影响我们应对”供应中断问题的“能力”。

2014年尝试出售500万桶SPR石油的结果显示，老化的基础设施已降低SPR迅速向市场输送石油的能力，其设计运能为每日440万桶。

美国上一次在2011年大规模释放SPR储备也暴露出其向市场输送石油存在问题。当时由于利比亚内战导致供应中断，美国出售了3,000万桶SPR石油。

总统奥巴马4月致函国会称，SPR基础设施已经到了“设计寿命的终点”，希望在2017财年出售价值逾3.75亿美元的SPR石油，按今日油价计算约为730万桶，从而为重整计划提供资金。这将是去年底安排的一系列出售的开始。

奥巴马政府到底将如何重整SPR仍有待观察，而将于明年1月入主白宫的下任总统对此可能会持不同看法。美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)已指出，既然管道输送堵塞，那么优先任务之一就是为SPR新建石油终端和码头，以增加海运输送能力。(完) (编译 张涛/许娜；审校 龚芳/高琦)