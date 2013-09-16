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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 00:06 BJT

表格：美国8月大豆压榨量降至1.105亿蒲式耳--NOPA

路透9月16日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2013年8月 2013年7月 2012年8月

压榨量(1,000蒲式耳) 110,502 116,338 124,773

豆粕出口量(短吨) 306,684 351,536 613,196

豆粕产量(吨) 2,634,794 2,765,335 3,003,265

出粕率(磅/蒲式耳) 47.69 47.54 48.14

豆油产量(百万磅) 1,317.2 1,387.6 1,460.1

出油率(磅/蒲式耳) 11.92 11.93 11.70

豆油库存(1,000磅) 1,668,539 2,049,897 2,168,477(完)

(编译 母红；审校 李军)

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