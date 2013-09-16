表格：美国8月大豆压榨量降至1.105亿蒲式耳--NOPA

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透9月16日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2013年8月 2013年7月 2012年8月
压榨量(1,000蒲式耳) 110,502 116,338 124,773
豆粕出口量(短吨) 306,684 351,536 613,196
豆粕产量(吨) 2,634,794 2,765,335 3,003,265
出粕率(磅/蒲式耳) 47.69 47.54 48.14
豆油产量(百万磅) 1,317.2 1,387.6 1,460.1
出油率(磅/蒲式耳) 11.92 11.93 11.70
豆油库存(1,000磅) 1,668,539 2,049,897 2,168,477(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。