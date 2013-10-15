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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 00:04 BJT

表格：美国9月大豆压榨量降至1.0868亿蒲式耳--NOPA

路透10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2013年9月 2013年8月 2012年9月

压榨量(1,000蒲式耳) 108,680 110,502 119,732

豆粕出口量(短吨) 306,226 306,684 379,720

豆粕产量(吨) 2,582,772 2,634,794 2,842,421

出粕率(磅/蒲式耳) 47.53 47.69 47.48

豆油产量(百万磅) 1,293.8 1,317.2 1,399.7

出油率(磅/蒲式耳) 11.90 11.92 11.69

豆油库存(1,000磅) 1,372,282 1,668,539 2,062,612(完)

(编译 母红；审校 李军)

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