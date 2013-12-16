版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 01:07 BJT

表格：美国11月大豆压榨量增至1.60145亿蒲式耳--NOPA

路透12月16日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2013年11月 2013年10月 2012年11月

压榨量(1,000蒲式耳) 160,145 157,063 157,308

豆粕出口量(短吨) 813,323 701,802 1,039,965

豆粕产量(吨) 3,781,519 3,687,669 3,746,715

出粕率(磅/蒲式耳) 47.23 46.96 47.64

豆油产量(百万磅) 1,847.00 1,827.6 1,830.5

出油率(磅/蒲式耳) 11.53 11.64 11.64

豆油库存(1,000磅) 1,485,613 1,377,340 2,384,756(完)

(编译 母红；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐