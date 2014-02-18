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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 01:29 BJT

表格：美国1月大豆压榨量降至1.56943亿蒲式耳--NOPA

路透2月18日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2014年1月 2013年12月 2013年1月

压榨量(1,000蒲式耳) 156,943 165,384 158,195

豆粕出口量(短吨) 787,961 1,005,302 1,117,561

豆粕产量(吨) 3,708,703 3,879,619 3,762,180

出粕率(磅/蒲式耳) 47.26 46.92 47.56

豆油产量(百万磅) 1,813.7 1,897.2 1,859.8

出油率(磅/蒲式耳) 11.56 11.47 11.76

豆油库存(1,000磅) 1,794,110 1,681,223 2,822,982(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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