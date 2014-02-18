表格：美国1月大豆压榨量降至1.56943亿蒲式耳--NOPA

投行观点：Entegris Inc目标价由26.50上调至27.50美元--Dougherty & Company
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路透2月18日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2014年1月 2013年12月 2013年1月
压榨量(1,000蒲式耳) 156,943 165,384 158,195
豆粕出口量(短吨) 787,961 1,005,302 1,117,561
豆粕产量(吨) 3,708,703 3,879,619 3,762,180
出粕率(磅/蒲式耳) 47.26 46.92 47.56
豆油产量(百万磅) 1,813.7 1,897.2 1,859.8
出油率(磅/蒲式耳) 11.56 11.47 11.76
豆油库存(1,000磅) 1,794,110 1,681,223 2,822,982(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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