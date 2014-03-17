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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 00:08 BJT

表格：美国2月大豆压榨量降至1.41612亿蒲式耳--NOPA

路透3月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2014年2月 2014年1月 2013年12月

压榨量(1,000蒲式耳) 141,612 156,943 136,322

豆粕出口量(短吨) 714,231 787,961 765,659

豆粕产量(吨) 3,348,180 3,708,703 3,234,589

出粕率(磅/蒲式耳) 47.29 47.26 47.46

豆油产量(百万磅) 1,646.1 1,813.7 1,599.9

出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.56 11.74

豆油库存(1,000磅) 1,892,943 1,794,110 2,790,051(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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