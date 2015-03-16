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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 00:12 BJT

表格：美国2月大豆压榨量降至1.4697亿蒲式耳--NOPA

路透芝加哥3月16日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2015年2月   2015年1月   2014年2月
    压榨量(1,000蒲式耳)     146,970     162,675     141,612

    豆粕出口量(短吨)     　 791,532   1,012,383     714,231
    豆粕产量(吨)          3,477,925   3,850,273   3,348,180
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.33       47.34       47.29

    豆油产量(百万磅)        1,653.4     1,823.9     1,646.1
    出油率(磅/蒲式耳)         11.25       11.21       11.62

    豆油库存(1,000磅)     1,322,055   1,228,065   1,892,943(完) 
   
    
  
 (编译 李军; 审校　利棣儿)
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