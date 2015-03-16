表格：美国2月大豆压榨量降至1.4697亿蒲式耳--NOPA

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透芝加哥3月16日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2015年2月 2015年1月 2014年2月 压榨量(1,000蒲式耳) 146,970 162,675 141,612 豆粕出口量(短吨) 791,532 1,012,383 714,231 豆粕产量(吨) 3,477,925 3,850,273 3,348,180 出粕率(磅/蒲式耳) 47.33 47.34 47.29 豆油产量(百万磅) 1,653.4 1,823.9 1,646.1 出油率(磅/蒲式耳) 11.25 11.21 11.62 豆油库存(1,000磅) 1,322,055 1,228,065 1,892,943(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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