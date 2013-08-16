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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 10:48 BJT

表格：美国7月大豆压榨量降至1.163亿蒲式耳--NOPA

路透8月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2013年7月 2013年6月 2012年7月

压榨量(1,000蒲式耳) 116,338 119,051 137,380

豆粕出口量(短吨) 351,536 415,331 653,260

豆粕产量(吨) 2,765,335 2,835,149 3,300,592

出粕率(磅/蒲式耳) 47.54 47.63 48.05

豆油产量(百万磅) 1,387.6 1,419.5 1,594.1

出油率(磅/蒲式耳) 11.93 11.92 11.60

豆油库存(1,000磅) 2,049,897 2,297,642 2,345,227(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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