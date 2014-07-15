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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 00:38 BJT

表格：美国6月大豆压榨量降至1.18718亿蒲式耳--NOPA

路透7月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2014年6月 2014年5月 2013年6月

压榨量(1,000蒲式耳) 118,718 128,824 119,051

豆粕出口量(短吨) 388,112 465,301 415,331

豆粕产量(吨) 2,805,412 3,043,732 2,835,149

出粕率(磅/蒲式耳) 47.26 47.25 47.63

豆油产量(百万磅) 1,401.1 1,520.8 1,419.5

出油率(磅/蒲式耳) 11.80 11.81 11.92

豆油库存(1,000磅) 1,847,041 1,970,136 2,297,642(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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