表格：美国6月大豆压榨量降至1.18718亿蒲式耳--NOPA

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透7月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2014年6月 2014年5月 2013年6月
压榨量(1,000蒲式耳) 118,718 128,824 119,051
豆粕出口量(短吨) 388,112 465,301 415,331
豆粕产量(吨) 2,805,412 3,043,732 2,835,149
出粕率(磅/蒲式耳) 47.26 47.25 47.63
豆油产量(百万磅) 1,401.1 1,520.8 1,419.5
出油率(磅/蒲式耳) 11.80 11.81 11.92
豆油库存(1,000磅) 1,847,041 1,970,136 2,297,642(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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