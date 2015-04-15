表格：美国3月大豆压榨量增至1.62822亿蒲式耳--NOPA

投行观点：Kindred Healthcare Inc目标价由11上调至13美元--巴克莱
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
路透芝加哥4月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2015年3月 2015年2月 2014年3月 压榨量(1,000蒲式耳) 162,822 146,970 153,840 豆粕出口量(短吨) 757,165 791,532 798,883 豆粕产量(吨) 3,858,520 3,477,925 3,636,275 出粕率(磅/蒲式耳) 47.40 47.33 47.27 豆油产量(百万磅) 1,822.6 1,653.4 1,791.2 出油率(磅/蒲式耳) 11.19 11.25 11.64 豆油库存(1,000磅) 1,419,543 1,322,055 2,022,565(完) (编译 李军; 审校 母红)
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