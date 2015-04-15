版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 00:17 BJT

表格：美国3月大豆压榨量增至1.62822亿蒲式耳--NOPA

路透芝加哥4月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2015年3月   2015年2月   2014年3月
    压榨量(1,000蒲式耳)     162,822     146,970     153,840

    豆粕出口量(短吨)     　 757,165     791,532     798,883
    豆粕产量(吨)          3,858,520   3,477,925   3,636,275
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.40       47.33       47.27

    豆油产量(百万磅)        1,822.6     1,653.4     1,791.2
    出油率(磅/蒲式耳)         11.19       11.25       11.64

    豆油库存(1,000磅)     1,419,543   1,322,055   2,022,565(完) 
   
    
  
 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐