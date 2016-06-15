表格：美国5月大豆压榨量达1.5282亿蒲式耳，为历来5月最高－NOPA

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透芝加哥6月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年5月 2016年4月 2015年5月 压榨量(1,000蒲式耳) 152,820 147,614 148,416 豆粕出口量(短吨) 682,500 769,035 551,146 豆粕产量(短吨) 3,615,581 3,506,181 3,536,593 出粕率(磅/蒲式耳) 47.32 47.50 47.66 豆油产量(百万磅) 1,786.13 1,729.81 1,682.30 出油率(磅/蒲式耳) 11.69 11.72 11.34 豆油库存(1,000磅) 1,993,563 1,942,728 1,577,803(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选