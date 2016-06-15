版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 16日 星期四 00:10 BJT

表格：美国5月大豆压榨量达1.5282亿蒲式耳，为历来5月最高－NOPA

路透芝加哥6月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2016年5月   2016年4月   2015年5月
    压榨量(1,000蒲式耳)     152,820    147,614    148,416
    豆粕出口量(短吨)     　 682,500    769,035    551,146
    豆粕产量(短吨)        3,615,581  3,506,181  3,536,593
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.32      47.50      47.66
    豆油产量(百万磅)       1,786.13   1,729.81   1,682.30
    出油率(磅/蒲式耳)         11.69      11.72      11.34
    豆油库存(1,000磅)      1,993,563  1,942,728  1,577,803(完)  
  
    
  
 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐