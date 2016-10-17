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货币新闻 | 2016年 10月 18日 星期二 00:08 BJT

表格：美国9月大豆压榨量降至1.29405亿蒲式耳－NOPA

路透芝加哥10月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大
豆压榨及加工数据如下:
    
                          2016年9月   2016年8月   2015年9月
    压榨量(1,000蒲式耳)     129,405    131,822    126,704
    豆粕出口量(短吨)     　 439,605    574,802    502,320
    豆粕产量(短吨)        3,058,242  3,133,262  2,996,997
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.27      47.54      47.31
    豆油产量(百万磅)       1,521.88   1,557.12   1,451.01
    出油率(磅/蒲式耳)         11.76      11.81      11.45
    豆油库存(1,000磅)     1,375,953  1,620,279  1,354,702(完)   
 
    
  
 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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