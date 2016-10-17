表格：美国9月大豆压榨量降至1.29405亿蒲式耳－NOPA

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大 豆压榨及加工数据如下: 2016年9月 2016年8月 2015年9月 压榨量(1,000蒲式耳) 129,405 131,822 126,704 豆粕出口量(短吨) 439,605 574,802 502,320 豆粕产量(短吨) 3,058,242 3,133,262 2,996,997 出粕率(磅/蒲式耳) 47.27 47.54 47.31 豆油产量(百万磅) 1,521.88 1,557.12 1,451.01 出油率(磅/蒲式耳) 11.76 11.81 11.45 豆油库存(1,000磅) 1,375,953 1,620,279 1,354,702(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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