表格：美国10月大豆压榨量降至1.64641亿蒲式耳－NOPA

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大 豆压榨及加工数据如下: 2016年10月 2016年9月 2015年10月 压榨量(1,000蒲式耳) 164,641 129,405 158,895 豆粕出口量(短吨) 562,180 439,605 644,069 豆粕产量(短吨) 3,840,864 3,058,242 3,730,238 出粕率(磅/蒲式耳) 46.66 47.27 46.95 豆油产量(百万磅) 1,911.92 1,521.88 1,843.51 出油率(磅/蒲式耳) 11.61 11.76 11.60 豆油库存(1,000磅) 1,343,069 1,375,953 1,407,815(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。