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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 01:10 BJT

表格：美国10月大豆压榨量降至1.64641亿蒲式耳－NOPA

路透芝加哥11月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大
豆压榨及加工数据如下:
    
                          2016年10月   2016年9月   2015年10月
    压榨量(1,000蒲式耳)     164,641    129,405    158,895
    豆粕出口量(短吨)     　 562,180    439,605    644,069
    豆粕产量(短吨)        3,840,864  3,058,242  3,730,238
    出粕率(磅/蒲式耳)         46.66      47.27      46.95
    豆油产量(百万磅)       1,911.92   1,521.88   1,843.51
    出油率(磅/蒲式耳)         11.61      11.76      11.60
    豆油库存(1,000磅)     1,343,069  1,375,953  1,407,815(完)   
 
    
  
 (编译 刘静；审校 李军)

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