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货币新闻 | 2017年 2月 16日 星期四 01:06 BJT

表格：美国1月大豆压榨量升至1.60621亿蒲式耳－NOPA

    路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2017年1月   2016年12月   2016年1月
    压榨量(1,000蒲式耳)     160,621    160,176    150,453
    豆粕出口量(短吨)     　 891,143    949,615    686,493
    豆粕产量(短吨)        3,770,034  3,751,238  3,560,987
    出粕率(磅/蒲式耳)         46.94      46.84      47.34
    豆油产量(百万磅)       1,870.54   1,860.69   1,758.38
    出油率(磅/蒲式耳)         11.65      11.62      11.69
    豆油库存(1,000磅)       290,352    265,532    302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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