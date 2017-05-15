表格：美国4月大豆压榨量降至1.39134亿蒲式耳－NOPA

标题新闻：特朗普总统高级经济顾问柯恩称白宫和众议院共和党议员计划9月上旬向国会提交税改议案
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路透芝加哥5月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年4月 2017年3月 2016年4月 压榨量(1,000蒲式耳) 139,134 153,060 147,614 豆粕出口量(短吨) 595,468 1,056,771 769,035 豆粕产量(短吨) 3,266,821 3,600,609 3,506,181 出粕率(磅/蒲式耳) 46.96 47.05 47.50 豆油产量(百万磅) 1,626.80 1,789.72 1,729.81 出油率(磅/蒲式耳) 11.69 11.69 11.72 豆油库存(1,000磅) 1,725,403 1,815,160 1,942,728(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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