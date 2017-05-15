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货币新闻 | 2017年 5月 16日 星期二 00:06 BJT

表格：美国4月大豆压榨量降至1.39134亿蒲式耳－NOPA

    路透芝加哥5月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2017年4月   2017年3月   2016年4月
    压榨量(1,000蒲式耳)     139,134    153,060    147,614
    豆粕出口量(短吨)        595,468  1,056,771    769,035
    豆粕产量(短吨)        3,266,821  3,600,609  3,506,181
    出粕率(磅/蒲式耳)         46.96      47.05      47.50
    豆油产量(百万磅)       1,626.80   1,789.72   1,729.81
    出油率(磅/蒲式耳)         11.69      11.69      11.72
    豆油库存(1,000磅)     1,725,403  1,815,160  1,942,728(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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