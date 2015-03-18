俄克拉荷马州断层带重新活跃或引发大型地震--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透3月17日 （记者 Jon Herskovitz） - 本月将发布的一份报告称，俄克拉荷马州有数亿年历史的断层带最近重又开始活跃，或将引发毁灭性地震。俄克拉荷马州许多建筑当初并未按照抵御大型地震的标准进行建设。
这项研究显示，俄克拉荷马州过去五年中发生了数百次地震活动，“发生潜在地震灾害的概率较高”。该研究报告的作者包括了美国地质调查局（USGS)的研究人员。
为美国地球物理协会（AGU）准备的报告称，“近期发生在俄克拉荷马州中部的大部分地震表明，离地面不到3.7英里（6公里）的地壳浅表古断层带重又开始活跃”。
该报告并未提及断层带重新活跃是否与水力压裂法能源开采技术有关。
USGS地球物理科学家、该报告的作者之一Daniel McNamara周二称，这些有三亿年历史的地下断层带重新活跃疑似与近期的地震活动有关。
“在造成3-4级地震的这些断层带中，任何一个都可能进一步断裂造成更大规模的地震。能够造成5-6级地震的断层带多达12个，”他说道。
俄克拉荷马州的防震建筑法规不如地震易发的加州等地那么严格。
能源企业否认水力压裂技术与大型地震活动之间存在关联。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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